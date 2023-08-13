Овечкин рассказал о взаимоотношениях с новым тренером «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что был знаком с новым тренером команды Спенсером Карбери до его назначения. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы уже были с ним знакомы. У нас прекрасные отношения. Я был рад этому назначению, потому что он знает меня, многих ребят в клубе, которые до этого играли в «Херши». Не думаю, что стоит ждать каких-то проблем.

Большинство станет другим, может, меньшинство и в целом система игры тоже. Первый месяц в тренинг-кэмпе будет очень важным в этом смысле», — сказал Овечкин.

В апреле 2023 года «Кэпиталз» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Питером Лавиолеттом. Он проработал в команде почти три года.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин ответил на вопрос об отмене русской культуры в США.