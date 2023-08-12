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Глава «Локомотива» Нагорных отреагировал на угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Глава «Локомотива» Нагорных оправдал угрозы Дзюбы в адрес журналиста

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал угрозы нападающего команды Артема Дзюбы в адрес журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Слова Нагорных передает «Спорт-Экспресс».

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Дзюба не был заявлен на игру. Он присутствовал здесь не как игрок состава клуба. Соответственно, он не должен проходить через все предусмотренные регламентом процедуры. С Артемом мы поговорим по поводу его комментариев. Но и журналистам тоже нужно вести себя корректно. Артем идет с семьей. Нужно в эту ситуацию входить с пониманием», — сказал Нагорных.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова Дзюбы в адрес журналиста.

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