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Хабиб о случае в США: это безумие, я знаю только женщин и мужчин, ничего между

Хабиб рассказал о своей реакции на попадание в гендерно-нейтральный туалет в США

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, как попал в гендерно-нейтральный туалет в США. Его слова передает аккаунт Za.Khabiba в социальных сетях.

«Я знаю только женщин и мужчин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелось в уборную. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Что это такое? Куда я попал?» Впервые в жизни такое увидел.

Я просто стоял так несколько секунд. Где для женщин, где для мужчин? Я постучал: «Кто‑нибудь есть внутри?» Даже не знаю… Я вырос в очень традиционном месте. У нас только два пола», — сказал Нурмагомедов.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В марте 2022 года его включили в Зал славы UFC.

Ранее американский бизнесмен и конферансье Патрик Бет-Дэвид рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым, отметив, что ему понравилась их беседа.

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