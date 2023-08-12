Хабиб о случае в США: это безумие, я знаю только женщин и мужчин, ничего между

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, как попал в гендерно-нейтральный туалет в США. Его слова передает аккаунт Za.Khabiba в социальных сетях.

«Я знаю только женщин и мужчин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелось в уборную. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери с табличками: «Для всех полов». Подумал: «Что это такое? Куда я попал?» Впервые в жизни такое увидел.

Я просто стоял так несколько секунд. Где для женщин, где для мужчин? Я постучал: «Кто‑нибудь есть внутри?» Даже не знаю… Я вырос в очень традиционном месте. У нас только два пола», — сказал Нурмагомедов.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В марте 2022 года его включили в Зал славы UFC.

Ранее американский бизнесмен и конферансье Патрик Бет-Дэвид рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым, отметив, что ему понравилась их беседа.