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Чемпион России: мои родители, как и половина страны, больны алкоголизмом

Чемпион России по легкой атлетике Киселев рассказал об алкоголизме своих родителей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский бегун с барьерами Анатолий Киселев рассказал, что был вынужден переехать к бабушке и дедушке, потому что его родители страдали алкоголизмом. Его слова передает «Чемпионат».

«Мои родители, как и половина России, немножко больны алкоголизмом. Мы жили от кодировки до кодировки.

Я понял, что больше не смогу жить вместе с ними. Мне нужно было тренироваться, готовиться к соревнованиям, быть морально расслабленным.

Ну какие соревнования, когда пьяные родители начинают кричать, ругаться? И я просто сказал, что ухожу. Собрал манатки и поехал к бабушке с дедом. Поскольку они большую часть времени проводят в деревне, я живу в их квартире один», — сказал Киселев.

Киселев отметил, что из-за ситуации со своими родителями употребляет алкогольные напитки только по особым случаям.

6 августа Киселев завоевал звание чемпиона России в беге на 110 метров. Именитый российский легкоатлет Сергей Шубенков в финальном забеге на чемпионате России показал результат 13,48 секунды. Киселев одержал победу с результатом 13,36 секунды. Третьим прибежал Константин Шабанов (13,62).

Ранее сообщалось, что World Athletics не планирует возвращать россиян на турниры.

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