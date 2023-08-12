Артюхин об отсутствии перспективных хоккеистов: детский спорт превратился для тренеров в бизнес

Бывший хоккеист СКА Евгений Артюхин рассказал о проблемах в детском хоккее, отметив, что в России практически не осталось перспективных игроков. Его слова передает Legalbet.

«У нас есть просадка по молодежи. Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступали? Мичков только приходит в голову. Все прекрасно понимают, что у нас есть проблема.

Почему так получается? С детского хоккея все начинается. Детский спорт превратился для тренеров в бизнес какой-то. Чуть постарше — там тоже самое все, многое деньги решают. Многие об этом знают, а может, кто-то на это глаза закрывает», — сказал Артюхин.

Артюхин участвовал в чемпионате мира 2011 года. В 2003 году в составе сборной России стал чемпионом мира среди молодежных команд. Известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс» и «Атланта Трэшерс». В России форвард играл за «Витязь», СКА, ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», Атлант», московское «Динамо» и «Нефтехимик».

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