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Теннисист Медведев рассказал о тенденции, к которой ему приходится приспосабливаться

Теннисист Медведев: мячи в туре стали медленнее, тенденция действительно есть

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблеме медленных мячей в туре, передает «Чемпионат».

«Такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Но мне приходится приспосабливаться к этому. И, честно говоря, в этом году я не так уж плохо к этому адаптировался», — сказал Медведев.

На завершившемся Уимблдоне Медведев впервые дошел до полуфинала турнира. В борьбе за финал третья ракетка мира уступил лидеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в трех сетах с результатом 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев только один раз побеждал на турнире серии Большого шлема — в 2021 году он выиграл открытый чемпионат США (US Open). В своей карьере он еще трижды добирался до финалов турниров Большого шлема.

Ранее Медведев вылетел с «Мастерса» в Торонто.

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