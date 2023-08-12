Аргентинский футболист признался, что хотел бы сыграть против сборной России

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч признался, что хотел бы сыграть в матче между сборными Аргентины и России, передает Sport24.

«Возможен ли матч между сборными России и Аргентины? Да, думаю, можно это сделать. Сам бы сильно хотел принять участие в матче. Сам бы сыграл за Аргентину против ребят из ЦСКА», — сказал Гайч.

Сборная Аргентины в 2022 году стала чемпионом мира, обыграв в решающем матче в серии пенальти Францию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. После этого российские клубы и сборные разных возрастов проводили только товарищеские встречи.

Ранее тренер Миодраг Божович назвал российского судью, которого он ненавидит.