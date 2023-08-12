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Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг

Месси о выходе «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг: отлично провели время

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский форвард клуба из США «Интер Маймами» Лионель Месси отреагировал в своих соцсетях на выход своей команды в 1/2 финала Кубка лиг.

«В полуфинал! Отлично провели время с командой», — написал Месси.

В четвертьфинала «Интер Майами» легкго разобрался с клубом «Шарлотт». Встреча прошла на домашнем стадионе «Интера» «Драйв Пинк Стэдиум» в городе Форт Лодердейл (Флорида) и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голами отметились Хосеф Мартине (пенальти), Роберт Тэйлор, Адилсон Маланда (автогол) и Лионель Месси. Это пятый подряд гол аргентинца. На его счету уже восемь забитых мячей за новый клуб.

Соперником «Интер Майами» в полуфинале станет победитель матча «Филадельфия Юнион» — «Керетаро».

Месси перешел в американский клуб этим летом. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

Ранее Месси забил в пятом матче подряд.

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