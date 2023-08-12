Экс-футболист сборной Англии назвал имя величайшего в мире игрока

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси величайшим в мире футболистом, передает Goal.

«Месси доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные не могут сделать. В некотором смысле он прекратил все споры о величайшем игроке», — сказал Линекер.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами» и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

Большую часть карьеры Месси выступал за «Барселону». Каталонскую команду он покинул в 2020 году.

Ранее игрок «Интер Майами» Роберт Тэйлор заявил, что Лионель Месси делает из «плохих передач хорошие».