В «Факеле» шуткой ответили на недовольство Дзюбы полем в Воронеже

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на слова форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) посетовал на качество поля в Воронеже. Слова Котова передает «РБ Спорт».

«Я не знаю. Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже. Может быть, он от старости получил ее. (Смеется.)

В каком состоянии у нас газон? Удовлетворительное качество газона, все нормально. Несколько команд приезжало – никто же не травмировался», — сказал Котов.

11 августа Дзюба в своем Telegram-канале сообщил, что получил небольшую травму: «Спасибо Воронежу за «прекрасное» поле».

Встреча прошла 30 июля и завершилась крупной победой «железнодорожников» со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Артем «Дзюба, Наир Тикнизян, Сергей Пиянев. У «Факела» единственный мяч на счету Евгения Маркова.

Ранее футболист ЦСКА заявил, что не хочет влезать в шоу Слуцкого и Дзюбы.