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Российская фигуристка опубликовала фото в откровенном черном платье

Фигуристка Константинова выложила фото с речной прогулки в Санкт-Петербурге

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stasya_konstantinovaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратная призерка первенства России среди юниоров по фигурному катанию Станислава Константинова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с речной прогулки в Санкт-Петербурге.

«Мой дом», — подписала фото спортсменка.

В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года Константинова рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила, что пик ее формы прошел, поэтому сделать что-то лучше своих прошлых результатов она бы не смогла и прекратила попытки возобновить карьеру.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях стало второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19. Она — мастер спорта международного класса.

Ранее российская фигуристка подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.

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