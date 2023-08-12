Выступающая за Кипр экс-российская прыгунья показала фигуру в купальнике

Представляющая Кипр бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко выложила в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она позирует в красном купальнике на пляже.

8 августа Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше.

Медаль Куличенко стала пятой для Кипра на турнире. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее Куличенко показала фото в платье с вырезом.