Медведев вылетел с «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто.

В четвертьфинальном матче 27-летний россиянин проиграл Алексу де Минору из Австралии. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

За выход в полуфинал австралиец поборется с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Призовой фонд турнира в Торонто составляет $6,6 млн. Действующим победителем является Пабло Карреньо-Буста из Испании, обыгравший в финале турнира 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.

На завершившемся Уимблдоне Медведев впервые дошел до полуфинала турнира. В борьбе за финал третья ракетка мира уступил лидеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в трех сетах с результатом 3:6, 3:6, 3:6.

Медведев только один раз побеждал на турнире серии Большого шлема — в 2021 году он выиграл открытый чемпионат США (US Open). В своей карьере он еще трижды добирался до финалов турниров Большого шлема.

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