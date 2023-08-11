Легенда ЦСКА назвал главный минус Зайнутдинова

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что полузащитник армейцев Бактиер Зайнутдинов слабо играет в обороне.

По его мнению, казахстанский футболист создает больше опасности возле своих ворот, нежели чужих.

«Он очень опасен в собственной штрафной, потому что неправильно атакует соперника. Он толкает его все время сзади, натыкается на него, и это чревато серьезными последствиями. Неоднократно из-за него ЦСКА получал пенальти в свои ворота.

Может быть, в «Бешикташе» он заиграет по-другому и в сравнении с другими игроками будет выделяться, войдет в лидирующую группу. В Турции другой футбол, может быть Зайнутдинов его потянет», — заявил Пономарев.

11 августа инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ЦСКА и «Бешикташ» согласовали сделку по Зайнутдинову. Российский клуб получил €5 млн + 15% от суммы последующей перепродажи футболиста.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов назвал тренерской победу «Урала» в 4-м туре РПЛ.