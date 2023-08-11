Кечинов оценил вклад Гончаренко в победу «Урала» над «Спартаком»

Бывший футболист столичного «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что победа над командой под руководством Гильермо Абаскаля, которую добыл «Урал» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), является заслугой наставника екатеринбуржцев Виктора Гончаренко.

«Здесь однозначно видна тренерская работа, потому что у «Урала» далеко не самый сильный состав, но крепкая команда, дисциплинированная, играющая, очень приятное впечатление оставляет. Естественно, это заслуга Виктора Гончаренко», — заявил Кечинов.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой победы уральская команда набрала 10 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что проблемы в обороне у столичного «Спартака» носят системный характер.