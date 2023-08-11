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«Относились к игре поверхностно»: Игнатьев раскритиковал защитников «Спартака»

Тренер Игнатьев объяснил проблемы «Спартака» в защите поверхностным отношением

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что проблемы в обороне у столичного «Спартака» носят системный характер.

«Спартак» поверхностно относился к игровым эпизодам в обороне. Уже сколько команд натыкались на одни и те же грабли, допуская одни и те же ошибки в обороне.

Большинство атак соперников команды встречают не лицом, что в принципе заложено в игровой формации при игре в обороне, а как получится. Либо со спины, проиграв позицию атакующим игрокам, либо как-то еще.

Отсюда очень много моментов, которые считаются непозволительными при выполнении своих функциональных обязанностей защитниками», — заявил Игнатьев.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Борис Игнатьев назвал вратаря Илью Свинова виновным в третьем голе в ворота «Спартака» в игре с «Уралом».

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