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Экс-тренер сборной России назвал обескураживающим результат матча «Урал» — «Спартак»

Тренер Игнатьев назвал обескураживающим поражение «Спартака» в игре с «Уралом»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что остался доволен матчем четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и столичным «Спартаком».

По его словам, уральская команда показала характер и смогла нейтрализовать сильные стороны соперника.

«Результат обескураживающий. «Спартак» был очень хорош в атакующих действиях — они воодушевляли, это было качественно, смотрибельно и я бы сказал зажигательно.

Мне понравилась игра «Урала» в том плане, что они внимательно отнеслись к игре в обороне, закрывая игровое пространство на своей половине поля и не давая возможности быстрым и хорошо комбинирующим игрокам «Спартака» выйти на свой игровой уровень.

Красно-белые много контролировали мяч, доходили до чужой штрафной площади, но им не хватало то времени, то свободных зон. «Урал» вел себя очень авторитетно, не боясь именитого соперника. Это говорит о высоком уровне психологической зрелости команды», — заявил Игнатьев.

Матч «Урал» — «Спартак» завершился победой команды Виктора Гончаренко со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-игрок сборной России Валерий Кечинов объяснил поражение «Спартака» в игре с «Уралом».

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