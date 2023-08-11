Одноклубник Головина задержан по обвинению в изнасиловании

Капитан футбольного клуба «Монако» Виссам Бен-Йеддер заключен под стражу. Об этом сообщает AFP.

Футболист обвиняется в изнасиловании. Прокуратура выдвинула обвинения по статьям изнасилование, попытка изнасилования и сексуальные домогательства. Отмечается, что игрок может быть выпущен под залог в размере €900 тыс.

В середине июля сообщалось, что две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвинили футболиста и еще одного мужчину в принуждении к половому акту после проведенного вечера. Отмечается, что это произошло 10 июля недалеко от Монако. Вторым подозреваемым является брат Бен-Йеддера.

Напомним, что одноклубником Бен-Йеддера является российский полузащитник Александр Головин.

Бен-Йеддер в минувшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 19 мячей и сделать шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в €15 млн. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть арестован из-за христианского жеста во время матча Клубного кубка арабских чемпионов против иракской «Аль-Шорты» (1:0).