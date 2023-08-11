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Тренер «Кубани» Григорян рассказал, какой праздник отмечает каждый день

Наставник «Кубани» Григорян заявил, что празднует День физкультурника

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Кубань» Александр Григорян заявил, что празднует День физкультурника. Его слова передает Legalbet.

«Ну да, праздную. Каждый день занимаюсь физкультурой. Получается, каждый день праздник», — заявил Александр Григорян.

Александр Григорян возглавил «Кубань» в концовке прошлого сезона. Ему удалось оставить команду в Первой лиге.

До этого он работал в женском ЦСКА. Фанаты «армейцев» бойкотировали матчи команды после его назначения.

Григорян известен благодаря своим эпатажным интервью с острыми экстравагантными высказываниями.

За свою карьеру ему удалось у руля женской команды четыре раза выиграть чемпионат России (с «Ладой» и «Звездой-2005»).

В профессиональной карьере футболиста Григорян отыграл один год в армянском футбольном клубе » Алашкерт».

Ранее Григорян заявил, что хотел бы видеть трезвых игроков в команде.

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