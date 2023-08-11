Тренер «Кубани» Григорян рассказал, какой праздник отмечает каждый день

Главный тренер футбольного клуба «Кубань» Александр Григорян заявил, что празднует День физкультурника. Его слова передает Legalbet.

«Ну да, праздную. Каждый день занимаюсь физкультурой. Получается, каждый день праздник», — заявил Александр Григорян.

Александр Григорян возглавил «Кубань» в концовке прошлого сезона. Ему удалось оставить команду в Первой лиге.

До этого он работал в женском ЦСКА. Фанаты «армейцев» бойкотировали матчи команды после его назначения.

Григорян известен благодаря своим эпатажным интервью с острыми экстравагантными высказываниями.

За свою карьеру ему удалось у руля женской команды четыре раза выиграть чемпионат России (с «Ладой» и «Звездой-2005»).

В профессиональной карьере футболиста Григорян отыграл один год в армянском футбольном клубе » Алашкерт».

Ранее Григорян заявил, что хотел бы видеть трезвых игроков в команде.