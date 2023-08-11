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Украинская теннисистка объяснила, почему хотела наказать россиянку

Украинка Ястремская заявила, что российские теннисистки не поддерживают нейтралитет

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Toby Melville/Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обвинила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в бездействии после ее обращения по поводу лайков в соцсетях россиянки Мирры Андреевой на посты антиукраинской направленности. Ее слова передает Sport.pl.

«Они сказали: мы ничего не можем сделать. А я им в ответ, что это нечестно. Для меня стало сюрпризом, что она ставит лайки, потому что большинство российских теннисистов делают то же самое. Они публично заявляют о своем нейтралитете, но делают все наоборот.

Мы многократно сообщали о подобном поведении игроков из России в социальных сетях, предлагали применять против них штрафные санкции, но ничего не изменилось», — сказала Ястремская.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас она располагается на 64-й позиции.

На завершившемся в середине июля Уимблдоне Андреева дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:7, 2:6.

24 июля Ястремская и Андреева встречались на турнире в Швейцарии. Победу одержала россиянка.

Ранее Ястремская выразила надежду, что российские теннисистки не выступят на ОИ.

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