Экс-тренер клубов РПЛ дал совет Дзюбе после его скандального видео

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович считает, что Дзюбе нужно тренироваться, а не сниматься в юмористических шоу. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Чтобы сказал Дзюбе после его скандального видео? «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!» — сказал Божович.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина». Позже в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может пропустить два ближайших матча своего клуба.

Ранее в «Локомотиве» ответили на вопрос, начался ли закат карьеры Дзюбы.