Украинская теннисистка Ястремская: нашей целью было подтолкнуть WTA к исключению россиянок

Украинская теннисистка Даяна Ястремская призналась, что хотела бы исключения россиянок и белорусок с турниров, проводимых Женской теннисной ассоциацией (WTA). Ее слова передает Sport.pl.

«У нас нет путей, чтобы исключить российских и белорусских игроков из тура. Во многих видах спорта представителям этих стран не разрешают выступать. Нашей целью всегда было подтолкнуть WTA к похожему решению.

Выступят ли спортсмены из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже? Понятия не имею. Я надеюсь, что нет, потому что так было бы честнее. Многие говорят, что спорт вне политики, но как это возможно? Думаю, каждый в глубине души понимает, что это невозможно», — сказала Ястремская.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022.

В рейтинге WTA первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9490 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8746 очков). Тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула (5480 очков).

Ранее Ястремская призналась, что уважает Касаткину за ее слова об СВО.