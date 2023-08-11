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Российская чемпионка «Ролан Гаррос» рассказала, что настраивается на матчи под Rammstein и Бритни Спирс

Российская чемпионка «Ролан Гаррос» Корнеева: я настраиваюсь под Rammstein

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Rob Prange/Global Look Press

Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» россиянка Алина Корнеева рассказала, что настраивается на матчи, слушая Rammstein и Бритни Спирс, передает Legalbet.

«Дополнительную энергию мне дает музыка. Обычно слушаю Limp Bizkit, The Prodigy, Rammstein. Люблю слушать песню Бритни Спирс — Work bitch», — сказала Корнеева.

На Уимблдоне 16-летняя теннисистка дошла до 1/2 финала юниорского турнира.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева на этой неделе занимает 326-е место. Первую строчку продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свентек. У нее 9490 очков. На втором месте располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко (8845 очков). Тройку лидеров замыкает представительница Казахстана, ранее выступавшая за Россию, Елена Рыбакина (5465 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (3015 очков), расположившаяся на 11-й строчке.

Ранее российская теннисистка рассказала о боязни звездной болезни.

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