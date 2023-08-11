Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, что немецкий «Вердер» сохраняет интерес к игроку, передает «Спорт-Экспресс».

«Интерес «Вердера» есть. Все остальное сказал спортивный директор «Локомотива». Мне добавить больше нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», — сказал Клюев.

5 августа спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб получил новое предложение по Тикнизяну от «Вердера» менее €4 млн.

Защитник стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Тикнизян провел в чемпионате России 29 матчей, забив пять голов.

Ранее Тикнизян признался, что боится летать на самолетах.