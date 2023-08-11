Легионер «Спартака» назвал лучшего тренера РПЛ

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, что находится в очень хороших отношениях с тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, передает «Спорт-Экспресс» .

«Абаскаль — лучший тренер РПЛ? Думаю, что да: по стилю игры и технике, которую он ставит. Я в очень хороших отношениях с Абаскалем. Он мне сильно помогает», — сказал Дуарте.

23-летний южноамериканец в январе перебрался в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо». На момент перехода игрок не знал даже английского языка, что мешало его адаптации в команде.

В текущем сезоне футболист провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Ближайший матч красно-белые проведут на выезде против екатеринбургского «Урала». Игра пройдет 11 августа и начнется 18:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Спартака» Дуарте рассказал, что знает нецензурные слова на русском.