Десять гандболистов пропали без вести на юношеском чемпионате мира

Десять гандболистов из сборной Бурунди пропали без вести во время юношеского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Хорватии, передает Mundo Deportivo.

Десять гандболистов 2006 года рождения 9 августа покинули помещение университетской резиденции в Риеке, уехав в неизвестном направлении.

Полиция начала розыск пропавших. Сейчас устанавливаются личности спортсменов и обстоятельства произошедшего.

Хорватия является одной из транзитных зон, через которую иммигранты из Африки и Азии пытаются попасть в Западную Европу, не имея на это законных оснований.

Бурунди является одной из беднейших стран мира. Также Бурунди — одна из самых густонаселенных стран Африки.

Следующий матч сборной Бурунди должен состояться 11 августа. Африканцам предстоит сыграть с Новой Зеландией.

Ранее иностранный футболист «Сочи» рассказал, что хотел сбежать из России.