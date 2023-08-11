Суд утвердил иск более 1200 бойцов против UFC на сумму $1,6 млрд

Суд утвердил коллективный иск более 1200 бойцов против Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сумму в $1,6 млрд. Об этом передает Sportskeeda.

Иск был сформирован в 2014 году. Бойцы утверждают, что промоушен использовал незаконные методы, чтобы занять доминирующее положение в мире смешанных единоборств (MMA).

Юрист Эрик Магракен в своем Twitter рассказал, что суд утвердил, что UFC использовал методы принуждения бойцов.

«Промоушен использует деспотичные контракты. UFC применяет безжалостную тактику вне этих соглашений, лишая бойцов возможности пользоваться свободой выбора», — написал Магракен.

Также Магракен заявил, что суд установил факт скупки конкурентов со стороны UFC не для того, чтобы сделать продукт лучше, а чтобы у бойцов было меньше возможностей выбора на открытом рынке.

Ранее менеджер Хабиба объяснил отказ экс-чемпиона UFC от тренировок с Илоном Маском.