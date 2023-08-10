Колыванов сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер выступающего во Второй лиге ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов, в прошлом знаменитый отечественный форвард и игрок сборной страны, в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил составы действующего чемпиона России «Зенит» и лидирующего в таблице московского «Спартака».

«Плюс-минус команды равные. «Зенит» потерял основных своих звездных игроков, но обойма-то у него все равно приличная. Так что жаловаться на то, что один-два человека отсутствуют, на их месте я бы не стал. Думаю, они понимали, что Малком уйдет, кто-то еще может покинуть команду. Нужно быть готовым ко всему», — считает Колыванов.

«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд, выиграв все три матча в национальном чемпионате и два поединка на групповом этапе Кубка страны. У «Зенита» есть также две победы в Кубке, а вот в РПЛ команда Сергея Семака по разу выиграла, сыграла вничью и уступила.

Ранее бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович признался, что звонил Артему Дзюбе, чтобы убедить его перейти в «Црвену Звезду».