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Пауэрлифтер Кокляев уверен, что Федор Емельяненко хорошо заработает на бое с Тайсоном

Пауэрлифтер Кокляев: Федор Емельяненко и Тайсон хорошо заработают на своем бое

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РИА Новости

Знаменитый российский пауэрлифтер, многократный чемпион страны по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, также принимавший участие в боях в Поп-ММА, рассказал «Газете.Ru», что Федор Емельяненко и Майк Тайсон хорошо заработают, если их боксерский поединок действительно состоится.

«Не знаю ценники, но Майк Тайсон – недешевый спортсмен. Но и Федор в плане заработка точно будет в хорошей, выигрышной ситуации. Удачи Федору не желаю, потому что Петр Николаевич Мамонов в свое время говорил: не желайте мне удачи, я не в карты играю. А вот удачи в подготовке я ему желаю. Он все-таки спортсмен возрастной, мне самому сейчас 44 года. Сейчас приходится бороться с обстоятельствами, с земным притяжением и, собственно, с возрастом. Так что Федору я желаю всего наилучшего», — считает Кокляев.

Федор Емельяненко, звезда ММА заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой по правилам бокса против американца Майка Тайсона, экс-абсолютного чемпиона мира. Поединок может состояться в Саудовской Аравии в карде Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Ранее непобежденный российский боец снялся с поединка на турнире UFC.

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