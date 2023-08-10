Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова победила рак

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова на своей странице в социальных сетях заявила, что поборола рак.

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова.

В мае у спортсменки было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова шесть раз становилась чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Также в ее активе семь побед в Кубке России. На Олимпиаде-2020 гандболистка вместе с российской национальной командой завоевала серебряные медали, а в 2016 году в Бразилии удостоилась олимпийского золота. Всего за сборную страны провела 66 матчей. Известна по выступлениям за «Ростов-Дон», «Кубань», итальянские «Сассари» и «Лидеркуп», а также за сербский клуб «Кикинда». В апреле 2023 года Бобровникова заявила, что по рекомендациям врачей завершает игровую карьеру.

Ранее вылечившая рак яичников футболистка Линда Кайседо отличилась в матче против Южной Кореи на ЧМ-2023.