Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова победила рак

Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова сообщила об излечении от рака

close
100%
vlada17bobr/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова на своей странице в социальных сетях заявила, что поборола рак.

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова.

В мае у спортсменки было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Бобровникова шесть раз становилась чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Также в ее активе семь побед в Кубке России. На Олимпиаде-2020 гандболистка вместе с российской национальной командой завоевала серебряные медали, а в 2016 году в Бразилии удостоилась олимпийского золота. Всего за сборную страны провела 66 матчей. Известна по выступлениям за «Ростов-Дон», «Кубань», итальянские «Сассари» и «Лидеркуп», а также за сербский клуб «Кикинда». В апреле 2023 года Бобровникова заявила, что по рекомендациям врачей завершает игровую карьеру.

Ранее вылечившая рак яичников футболистка Линда Кайседо отличилась в матче против Южной Кореи на ЧМ-2023.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях