Пауэрлифтер и шоумен Кокляев назвал бой Федора Емельяненко с Тайсоном битвой наций

Знаменитый российский пауэрлифтер Михаил Кокляев, являющийся восьмикратным чемпионом страны по тяжелой атлетике, а также участником боев в смешанных единоборствах Поп-ММА, рассказал «Газете.Ru», что с большим удовольствием посмотрит поединок россиянина Федора Емельяненко с американцем Майком Тайсоном.

«Великолепно отношусь. Прекрасно. Просто прекрасно. Федор – молодец, Майк Тайсон – красавец. Здесь битва поколений, битва наций, что еще может быть лучше? Плюс разные виды спорта. Я с удовольствием посмотрю это мероприятие», — отметил Кокляев.

Сам Федор Емельяненко заявил в YouTube-шоу The MMA Hour, что хотел бы провести бой против Майка Тайсона по правилам бокса. Ожидается, что поединок может пройти в Саудовской Аравии, хотя изначально он планировался в России. Федор Емельяненко является бойцом смешанного стиля, экс-чемпионом промоушена Pride, а также чемпионом мира по самбо и боевому самбо. Майк Тайсон — суперзвездный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Ранее непобежденный российский боец снялся с поединка на турнире UFC.