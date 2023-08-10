Шведский хоккеист рассказал о давлении на родине из-за игры в КХЛ

Нападающий казахстанского «Барыса» Понтус Оберг заявил, что чувствует давление на родине из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Я хотел играть в хоккей. Раньше уже я выступал в КХЛ, и мне она понравилась. Это конкурентная лига, в которой много мастеровитых хоккеистов. Я не могу играть в НХЛ, но могу выступать в лиге, которая близка к ней.

Давление из-за выступления в КХЛ? В Швеции оно чувствуется. Но я здесь для того, чтобы играть в хоккей», — сказал Оберг.

Оберг в сезоне-2020/2021 выступал за челябинский «Трактор». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) швед играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Миннесоту Уайлд», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторс». За национальную команду он сыграл три матча на Кубке Первого канала, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Ранее главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг призвал не допустить разорения Международной федерации хоккея (IIHF), которая теряет доходы из-за отсутствия российских сборных на международных соревнованиях.