Экс-футболист «Зенита» ответил тренерам, считающим Кубок России второсортным турниром

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов раскритиковал тренеров, которые принижают значимость Кубка России по футболу. Его слова передает Legalbet.

«Я не знаю, почему у тренеров такое отношение к Кубку. С чего они взяли, что это не самый важный турнир. Как может профессиональный тренер так говорить о турнире?! Они профессионалы: должны заставлять игроков играть в футбол.

Не тренера задача определять, какой второсортный турнир, а какой нет. Мы же не обсуждаем, есть ли второсортные футболисты или нет», — сказал Чухлов.

Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Крыльями Советов» в Кубке России объяснил выход на поле голкипера Васютина тем, что для всех тренеров важна Российская премьер-лига (РПЛ), а не Кубок России. Последний раз петербуржцы выигрывали этот трофей в сезоне-2019/20.

Ранее бывший форвард «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал слова Семака о значимости Кубка России.