Экс-футболист «Томи»: Непомнящего слили из «Томи», против него был заговор

Бывший футболист «Томи» Иван Темников рассказал, что в клубе был заговор против экс-наставника команды Валерия Непомнящего. Его слова передает Sport24.

«Я его обожаю! Валерий Кузьмич спокойный, от него дурного слова не услышишь. Жаль, Непомнящего не очень красиво из «Томи» убрали. Там был заговор отдельных футболистов. Сыграли, кажется, неудачно, и кому-то что-то не понравилось. Слили его, и пришел Петраков. Когда я все узнал, поразился: как это возможно?» — сказал Темников.

Непомнящий покинул «Томь» в 2016 году. Специалист известен по работе в Японии, Китае, Турции и Узбекистане. С 1988 по 1990 год возглавлял сборную Камеруна.

Иван Темников играл за «Томь» с 2014 по 2016 год. Также футболист выступал за «Рубин», «Динамо», «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Терек» и «Уфу». В настоящее время игрок является футболистом «Кубани». По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Темникова составляет €200 тыс.

Ранее Темников рассказал о шутках главы Чечни Рамзана Кадырова во время тренировок.