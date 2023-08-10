Харламов: в России осталось не так много хоккеистов, достойных закрепления игрового номера

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов, комментируя выведение игрового номера Даниса Зарипова из обращения в казанском «Ак Барсе», призвал продолжить эту традицию в российском хоккее. Его слова передает Legalbet.

«Хоккею уже 75 лет, и номера пока не закончились. Надо продолжать эту традицию — это почетно. И в футболе, и в хоккее это нормальное явление. У нас закрепление номера за хоккеистом не так часто происходит. На сегодня таких людей осталось немного, можно по пальцам пересчитать», — сказал Харламов.

9 августа состоялся прощальный матч Даниса Зарипова. С 2017 года он выступал за казанский «Ак Барс» и был капитаном команды. Хоккеист уже играл за клуб из столицы Татарстана с 2001 по 2013 год. Зарипов является единственным игроком, которому удалось завоевать пять Кубков Гагарина. Данис трижды становился чемпионом мира по хоккею.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от игры вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным.