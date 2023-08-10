Российский тренер назвал главных конкурентов Яшкина за звание лучшего снайпера КХЛ

Российский тренер Игорь Бахмутов ответил н вопрос, кто будет главным конкурентом новоиспеченного нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Яшкина за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Новых фамилий, к сожалению, не увидим. Хотелось бы, чтобы себя проявили молодые и дерзкие, чтобы штурмовали эти преграды. Должны догонять лидеров, но..

Думаю, Яшкину составят конкуренцию и тот же Радулов, Гусев, может быть, и Шипачев. Было бы здорово увидеть в этом списке молодых, на кого ставка не делается. Почему бы и Грицюку с Толчинским не показать себя? Вообще, такая амбициозная идея должна быть у любого хоккеиста, даже защитника», — сказал Бахмутов.

Яшкин вернулся в КХЛ в 2022 году после сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Летом этого года он перешел из СКА в казанский «Ак Барс».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Яшкин принял участие в 67 матчах, в которых ему удалось забросить 40 шайб и сделать 22 результативные передачи.

Ранее Дмитрий Яшкин рассказал, что в 2021 году отдыхал в Турции вместе с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.