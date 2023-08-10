Призерка Олимпиады объяснила скандальный срыв Мирры Андреевой на судью Уимблдона

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» призвала не судить строго 16-летнюю Мирру Андрееву за то, что она бросила ракетку на корт и получила штрафное очко, а затем отказалась пожимать руку судье на Уимблдоне.

«Стоит ли здесь многого требовать от 16-летней спортсменки? Абсолютно нет. Мирре было обидно, потому что в теннисе одно очко, одно неправильное решение судьи может изменить ход всего матча. Я знаю это по себе — из этого же возраста, когда я не могла отпустить ситуацию, и она потом не давала мне играть.

Но это нужно для опыта, все через это проходят. Очень обидно, что это случилось именно на этой стадии и именно на Уимблдоне. Но теперь Мирра будет знать, как в таких ситуациях себя вести, чтобы в дальнейшем это не повлияло на исход матча», — сказала Петрова.

Андреева проиграла тот матч американке Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6) и покинула Уимблдон в четвертом круге.

Ранее россиянка вылетела с турнира в Вашингтоне после поражения от американки.