Призерка Олимпиады назвала три причины успеха 16-летней Мирры Андреевой

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в интервью «Газете.Ru» объяснила успех 16-летней Мирры Андреевой, которая в первом сезоне на взрослом уровне дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», четвертого круга Уимблдона и ворвалась в топ-100 мирового рейтинга.

«Во-первых, Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Во-вторых, физически она очень хорошо сложена — высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, которая часто встречается у девочек этого возраста.

В-третьих, она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву — такая же работоспособная, правильная, всегда все выслушивает и может перенести это в игру», — сказала Петрова.

Также призерка Игр отметила, что все начинающие теннисистки России должны брать пример с 16-летней Андреевой.

«Мирра очень хорошо держит удар. У нее и задняя линия хорошая, и подача, и прием, и с лета она всегда уверенно себя показывает. Я бы посоветовала всем девочкам, которые играют на юниорском уровне, смотреть ее матчи, равняться на нее и подражать. Ее собранность и хладнокровие надо перенимать», — отметила Петрова.

Ранее призерка Игр раскрыла три причины провала Медведева в полуфинале Уимблдона.