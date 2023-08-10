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Прыгунья Феофанова объяснила поведение покинувшей Россию Исинбаевой

Прыгунья Феофанова считает, что Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Прыгунья с шестом Светлана Феофанова считает, что не нужно забывать об успехах Елены Исинбаевой после ее скандального поста в социальных сетях. Ее слова передает Sports.

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией. Ее право, но в любом случае это можно было сделать грамотней. А так получился сокрушительный удар по ее имиджу.

Я не за то, чтобы забывать ее достижения и вообще ее отменить», — сказала Феофанова.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Ранее легкоатлет Волков отказался называть чемпионку Игр Исинбаеву легендой.

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