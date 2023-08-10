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Российская футболистка призналась, что ожидала провала США на ЧМ

Защитница «Зенита» Куропаткина назвала закономерными результаты женского ЧМ

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David Rowland/Reuters

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина заявила, что ожидала раннего вылета сборной США на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Ее слова передает официальный сайт клуба.

«Успеваю захватить матчи, которые начинаются в восемь и одиннадцать утра. Если что-то не смотрела, просто просматриваю хайлайты.

Как мне чемпионат? В плей-офф все достаточно закономерно. Да, Швеция — США (0:0, 5:4 пен.) и Австралия — Дания (2:0) немного удивили. Но еще когда США играли на групповом этапе, я уже думала, что вылетят либо в 1/8, либо в 1/4. Интересно, как Колумбия и Австралия проявят себя дальше», — сказала Куропаткина.

Женская сборная США уступила Швеции в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались шведки 5:4. Меган Рапино не смогла реализовать одиннадцатиметровый.

Футболистки из США впервые остались без медалей на мировом первенстве. Они выиграли два последних чемпионата мира.

11 и 12 августа на турнире пройдут четвертьфинальные матчи (ИспанияНидерланды, Япония — Швеция, Австралия — Франция и Англия — Колумбия).

Сборная России на время отстранения проводит только товарищеские матчи. В июле россиянки сыграли с Ираном и одержали победу со счетом 4:0.

Ранее Дональд Трамп обвинил Байдена в провале женской сборной США по футболу на ЧМ.

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