Бывший президент «Локомотива» выделил самую большую проблему команды

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов недоволен обороной «железнодорожников» в начале сезона-2023/24. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Оборона — самая проблемная линия у «Локомотива». Центральная зона. Что та пара защитников, которая провалила все в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином» – все очень низкого уровня. Пока клуб не решит эту проблему в центре обороны, им мало что светит в РПЛ.

Хотя я знаю, что в cпортивной дирекции «Локомотива», где работает прекраcно мне извеcтный как cпециалиcт выcокого клаccа Дмитрий Ульянов, отлично понимают, что нужно уcилить оборонительную линию.

Беда в том, что найти качественных защитников сейчас тяжело. Легионеров не позовешь из-за отношений с Европой, а своих защитников высокого уровня в России очень мало. Это большая проблема «Локомотива», – сказал Наумов.

«Локомотив» набрал четыре очка в трех турах Российской премьер-лиги и имеет шесть очков после двух туров на групповой стадии Кубка России.

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