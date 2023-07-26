Ветеран ЦСКА Масалитин объяснил, что повлияло на разгром «Оренбурга» в Кубке России

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, за счет чего армейский клуб сумел добиться разгромной победы над «Оренбургом» (6:0) в матче первого тура группового этапа Кубка России.

«Удаления повлияли на результат матча. Понятно, что команды сейчас будут играть полурезервными составами. Сегодня полузрезервный состав был лучше у ЦСКА.

ЦСКА очень быстро забил. Очень хорошо индивидуально сыграл Арбузов, разобрался, сыграл нестандартно, взял на себя ответственность и хорошо забил. Во втором голе была хорошая комбинация, своевременная, острая. Своевременная передача Кучаева, Арбузов открылся, ну и фол последний надежды. И с этого стандарта Зайнутдинов очень хорошо забил мяч. В принципе, он в каждой игре эти стандарты очень опасно выполняет. Потом помог рикошет, и индивидуальное мастерство Чалова в штрафной сыграло.

Во втором тайме уже второе удаление, и команды уже просто доигрывали. В конце больше активности проявил ЦСКА и сделал счет вообще разгромным», — заявил Масалитин.

Матч состоялся в Оренбурге, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В составе ЦСКА отличились Ярослав Арбузов, Бактиер Зайнутдинов, Милан Гайич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

Уже на 14-й минуте поединка был удален футболист «Оренбурга» Алексей Кеняйкин. На 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул игрок хозяев Михаил Сиваков.

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