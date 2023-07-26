Австралийская пловчиха побила мировой рекорд на 200 м вольным стилем

Австралийка Молли О'Каллахан с новым мировым рекордом выиграла золотую медаль чемпионата мира 2023 года на дистанции 200 м вольным стилем.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 52,85 секунды.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2009 году Федерикой Пеллегрини, ее результат составлял 1 минуту 52,98 секунды.



Молли О'Каллахан — 19-летняя уроженка Логан Сити. В 2021 году спортсменка выиграла Олимпийские игры в эстафете на дистанции 4х100 вольным стилем, а также первенствовала в составе смешанной эстафетной команды на дистанции 4х100 м.

Также на Играх в Токио О'Каллахан выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В 2022 году спортсменка была признана Австралийской федерацией плавания лучшей, за что получила соответствующую награду.

Ранее стало известно, когда Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску россиян на ОИ-2024.