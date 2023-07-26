В Англии будут мешать торговать игроками с российскими клубами

Английская премьер-лига (АПЛ) намерена препятствовать заключению трансферных сделок с командами Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне переговоров столичного «Спартака» с лондонским «Тоттенхэмом» по Давинсону Санчесу. Об этом сообщает The Guardian.

АПЛ планирует предупреждать контрагентов о небезопасности ведения сделок с российскими командами на фоне сложностей, вызванных введенными санкциями.

При этом лига не имеет права наложить полный запрет на ведение трансферных переговоров и наложить вето на регистрацию сделок.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» и «Спартак» согласовали трансфер Санчеса за €12 млн. Решение о переходе будет принимать сам игрок.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна оставаться в РПЛ.