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Экс-игрок «Спартака» Чуперка рассказал, как в Нальчике разрезали барана

Игрок «Кубани» Чуперка рассказал, как на стадионе в Нальчике резали барана

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Бывший игрок нальчикского «Спартака» Валерий Чуперка, выступающий в нынешнем сезоне за «Кубань», в интервью Sport24 рассказал о том, как на стадионе в Кабардино-Балкарии резали барана.

«Принесли на поле барана, положили на пленку. Все головы опустили, руки сложили, глаза закрыли — и молятся. Я думал, что всем надо молиться. Я стал повторять, и чувствую, что на меня по бокам кто-то смотрит.

До меня дошло: это им по религии надо было молиться! Смекнул, опустил руки, поднял голову.

Долго потом смеялись!» — заявил Чуперка.

Футболист защищал цвета нальчикского «Спартака» в 2014 году.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не обижается на Леонида Слуцкого и Артема Дзюбу после слов о туповатости.

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