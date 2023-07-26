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«Я одинокий человек»: первый чемпион UFC из России объяснил, почему вернулся к боям

Боец ММА Тактаров объяснил одиночеством возвращение к боям

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров в интервью «Матч ТВ» объяснил одиночеством свое возвращение в ринг.

«Я одинокий человек, надо себя чем-то развлечь. Два кота уже не спасают — один все время ест, второй, у которого яйца есть, метит территорию.

Так что мне только дату скажите, а я подготовлюсь. На ковер захожу, все чувствую», — заявил Тактаров.

4 августа первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России встретится против серба Аднана Алича.

18 августа Тактаров проведет бой по правилам бокса против кандидата в депутаты законодательного собрания Башкирии от «Единой России» Джеффа Монсона.

Ранее Олег Тактаров рассказал, как российскому бойцу Сергею Павловичу раскрутить себя на Западе.

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