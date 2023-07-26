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«Манчестер Юнайтед» проиграл команде голливудского актера

«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу «Рексем» из четвертого дивизиона чемпионата Англии

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Peter Cziborra/Action Images via Reuters

«Манчестер Юнайтед» сыграл товарищеский матч с клубом актера Райана Рейнольдса «Рексем». Встреча прошла в американском городе Сан-Диего и завершилась поражением «красных дьяволов» счетом 1:3.

В составе победителей голами отличились Эллиотт Ли (29-я минута), Аарон Хэйден (36-я) и Сэм Долби (69-я). У «МЮ» забитый мяч на счету Марка Хурадо (45+6).

На 47-й минуте «Манчестер Юнайтед» остались в меньшинстве. Дэниел Гор получил красную карточку.

«Рексем» — клуб из четвертого по значимости дивизиона чемпионатов Англии (Вторая лига). Неделей ранее он уступил лондонскому «Челси» в товарищеской игре 0:5.

Свой следующий матч «Юнайтед» проведет 27 июля с мадридским «Реалом». Встреча вновь пройдет в США и начнется в 3:30 по московскому времени.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 11 августа. «МЮ» в первом туре на своем поле встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее Лионель Месси помог «Интер Майами» повторить крупнейшую победу в своей истории.

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