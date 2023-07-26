Представитель Лунева Дзюбе: нужно пойти туда, где ты в трусы засовываешь мягкий банан

Антон Смирнов, представитель российского голкипера Андрея Лунева, в Telegram-канале отреагировал на слова нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы, который после матча с екатеринбургским «Уралом» заявил, что не хочет говорить с прессой.

«Артем, вcе проcто. Нужно закончить c футболом и пойти туда, где тебе неcкучно. Где ты в труcы заcовываешь мягкий банан и предлагаешь cделать глубокий минет. Там очень веcело тебе, но cкучно нам. Потому что мы такое уже видели от тебя, что тебе надо наc удивить чем-то.

От твоих двух последних матчей нам, кстати, тоже очень скучно. Начни в футбол играть», — написал Смирнов.

После матча с «Уралом» в Кубке России Дзюба заявил, что не хочет говорить с представителями прессы, поскольку журналисты «неинтересные и скучные», а также распространяют «одну желтуху».

«Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», — заявил футболист.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». Дзюба вышел на замену на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

34-летний форвард пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее Дзюба назвал журналистов «бандой Гарри Поттеров».