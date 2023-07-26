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Экс-футболист «Ромы»: Малком выбрал деньги

Бывший игрок «Ромы» Гуренко заявил, что Малком переходит в «Аль-Хиляль» из-за денег

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист итальянской «Ромы» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко считает, что игрок петербургского «Зенита» Малком переходит в саудовский «Аль-Хиляль» из-за денег. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это уже цели Малкома, где он хочет играть и развиваться. Он выбрал деньги. Хотя Саудовская Аравия развивается. Думаю, футбол там сейчас не слабее российского. Много известных футболистов туда переходит.

Конечно, для его развития было бы интереснее ехать в Европу. Видно, он еще до топ-клубов не готов, чтоб его купил «Манчестер Сити» и другие», — сказал Гуренко.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время он успел четырежды стать чемпионом России, один раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата.

Ранее «Зенит» стартовал с победы в Кубке России.

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