Испанская газета узнала, какой недвижимостью владеет Исинбаева на Канарах

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева зарегистрировалась на испанском острове Тенерифе как резидент. Об этом сообщает El Digital Sur.

По информации издания, россиянка проживает в муниципалитете Арона вместе с супругом Никитой Петиновым и детьми, которые обучаются там. Отмечается, что она владеет домом в Эль-Пальм-Мар площадью около 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

12 июля El Digital Sur написало, что Исинбаева переехала жить в Испанию. 17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Ранее депутат Госдумы призвал российских спортсменов следить за языком.