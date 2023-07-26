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Испанская газета узнала, какой недвижимостью владеет Исинбаева на Канарах

El Digital Sur: олимпийская чемпионка Исинбаева является резидентом Тенерифе и владеет там домом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева зарегистрировалась на испанском острове Тенерифе как резидент. Об этом сообщает El Digital Sur.

По информации издания, россиянка проживает в муниципалитете Арона вместе с супругом Никитой Петиновым и детьми, которые обучаются там. Отмечается, что она владеет домом в Эль-Пальм-Мар площадью около 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

12 июля El Digital Sur написало, что Исинбаева переехала жить в Испанию. 17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.

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